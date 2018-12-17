Две станции метро откроют двери для москвичей до Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца 2018 года в столице откроют две новых станции метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Одна из них – "Беломорская" Замоскворецкой линии, вторая – "Савеловская" на Большой кольцевой линии. За десять месяцев текущего года в мегаполисе ввели в эксплуатацию 32 километра линий и 15 станций.

Станция метро "Беломорская" расположена между "Речным вокзалом" и "Ховрино". В архитектурном решении интерьеров станции отразят достопримечательности Беломорского края – Соловецкий монастырь, ансамбль Кижи, а также северные пейзажи. Предполагается, что после открытия станции нагрузка на "Речной вокзал" снизится в 2,5 раза. Пассажиропоток станции уменьшится до 7,5-10 тысяч человек. Пока загрузка "Речного вокзала" составляет 21,6 тысячи человек в час пик.

Строительство станции метро "Савеловская" БКЛ началось в марте 2012 года. Она расположена под площадью Савеловского Вокзала и ТТК. Глубина станции – 65 метров, у нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны улицы Бутырская.