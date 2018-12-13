"Савеловскую" БКЛ откроют до конца 2018 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро откроют до конца года, сообщил первый замглавы департамента строительства Петр Аксенов.

По его словам, на станции завершены основные работы, и сейчас ведутся отделочные работы, наладка работы эскалаторов и инженерных систем.

Строительство станции метро "Савеловская" БКЛ началось в марте 2012 года. Она расположится под площадью Савеловского Вокзала и Третьим транспортным кольцом. Глубина станции – 65 метров (самая глубокая станция московского метро, "Парк победы" располагается на глубине 73 метров), у нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны улицы Бутырская.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открыли в феврале 2018 года. Пассажиров приняли пять новых станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". С их запуском метро стало доступнее почти для полумиллиона москвичей.

Замкнуть Большую кольцевую линию планируют через три-четыре года. Всего на новой ветке будет 31 станция. Проект предусматривает 21 пересадку, в том числе на Московское центральное кольцо. Пассажиры смогут существенно сократить свое время в пути: больше не придется доезжать до центра города, чтобы перейти на соседние линии метро.

В декабре Сергей Собянин заявил, что московское метро сравняется по протяженности с нью-йоркским. Он отметил, что впереди у городских властей еще больше амбициозных планов относительно развития метрополитена.