Движение от станции метро "Косино" до "Некрасовки" запустят в начале 2019 года

Движение по участку Некрасовской линии метро от "Косино" до "Некрасовки" планируют открыть в начале 2019 года, сообщает Агентство "Москва".
Глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев отметил, что протяженность участка составит почти 7 километров, на нем разместится четыре станции. Помимо "Некрасовки" и "Косино", на нем расположатся станции "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского".
Некрасовская линия пройдет от улицы Нижегородская до района Некрасовка. Протяженность всей ветки составит более 17 километров. В ее состав войдут восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
С "Нижегородской" можно будет пересесть на Большую кольцевую линию, одноименную станцию Московского центрального кольца и платформу Карачарово Московской железной дороги. Со станции "Косино" предусмотрена пересадка на станцию метро "Лермонтовский проспект".
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что движение по Некрасовской линии Московского метрополитена полностью запустят в декабре 2019 года.
Движение по Некрасовской линии метро планируют запустить через год
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