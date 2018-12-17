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17 декабря, 12:32

Движение от станции метро "Косино" до "Некрасовки" запустят в начале 2019 года

транспорт метро

17 декабря, 12:32

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Движение по участку Некрасовской линии метро от "Косино" до "Некрасовки" планируют открыть в начале 2019 года, сообщает Агентство "Москва".

Глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев отметил, что протяженность участка составит почти 7 километров, на нем разместится четыре станции. Помимо "Некрасовки" и "Косино", на нем расположатся станции "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского".

Некрасовская линия пройдет от улицы Нижегородская до района Некрасовка. Протяженность всей ветки составит более 17 километров. В ее состав войдут восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

С "Нижегородской" можно будет пересесть на Большую кольцевую линию, одноименную станцию Московского центрального кольца и платформу Карачарово Московской железной дороги. Со станции "Косино" предусмотрена пересадка на станцию метро "Лермонтовский проспект".

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что движение по Некрасовской линии Московского метрополитена полностью запустят в декабре 2019 года.

Движение по Некрасовской линии метро планируют запустить через год

транспорт метро

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