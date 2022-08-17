Пропускная способность станции метро "ЦСКА" выросла на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пропускную способность станции метро "ЦСКА" увеличили на 40% в час, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Уточняется, что на 2 тысячи человек в час выросла пропускная способность после установки дополнительных турникетов.

"Наши меры уже помогли разгрузить вестибюли восьми станций метро. Первые опросы показали, что пассажирам понравились наши решения. При необходимости такой индивидуальный подход к организации работы вестибюлей мы будем применять и на других станциях", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

До этого на станциях "Кожуховской" и "Павелецкой" Кольцевой линии открыли дополнительные входы, на "Семеновской", "Котельниках" и "Кожуховской" разрешили заходить через турникеты на выход, на "Царицыно" и "Павелецкой" Кольцевой линии установили дополнительные турникеты.

Ранее Ликсутов сообщил, что нагрузка на станции метро после закрытия участка Большой кольцевой линии (БКЛ) остается на комфортном уровне.

Он подчеркнул, что специалисты следят за ситуацией в режиме онлайн из Единого диспетчерского центра.

Также заммэра рассказал, что пассажиропоток между станциями "Новослободская" и "Белорусская" Кольцевой линии метро увеличился на 20%, а на Замоскворецкой линии от станции "Белорусская" до "Динамо" – на 17%.

