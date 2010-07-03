Пассажиропоток станции МЦК Верхние Котлы вырос на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцией Верхние Котлы МЦК по будням ежедневно пользуются более 20 тысяч пассажиров. За последние месяцы пассажиропоток вырос почти на 20 процентов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"В конце декабря прошлого года на Павелецком направлении Московской железной дороги открыли платформу Верхние Котлы. Теперь пересадка на одноименную станцию МЦК занимает считанные минуты – нужно пройти всего 50 метров. Кроме того, переход с платформы на станцию организован по принципу "сухие ноги", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

У платформы Верхние Котлы останавливаются аэроэкспрессы. Благодаря промежуточной остановке стало удобнее добираться до аэропорта Домодедово и обратно домой.

Продолжается интеграция МЦК с железной дорогой. В скором времени появится пересадка между платформой "НАТИ" МЖД и станцией МЦК "Лихоборы". Дополнительные переходы построят в районе станций МЦК "Бульвар Рокоссовского", "Локомотив" и "Верхние котлы".

Ранее стало известно, что железнодорожные станции ЗИЛ и Варшавская Павелецкого направления МЖД получат новые названия. Было принято решение назвать их так же, как ближайшие к ним станции метро и МЦК. Отмечалось, что это позволит пассажирам лучше ориентироваться при пересадке между разными видами рельсового транспорта, упростит построение маршрута, а также позволит избежать путаницы.

