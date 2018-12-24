Станции ЗИЛ и Варшавская Павелецкого направления МЖД переименуют

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Железнодорожные станции ЗИЛ и Варшавская Павелецкого направления Московской железной дороги получат новые названия. Их назовут так же, как ближайшие к ним станции метро и МЦК. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Остановочный пункт ЗИЛ будет называться Тульская, как и расположенная рядом станция метро, а находящийся в завершающей стадии строительства новый остановочный пункт Варшавская станет называться Верхние Котлы, то есть как станция МЦК", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Отмечается, что это позволит пассажирам лучше ориентироваться при пересадке между разными видами рельсового транспорта, упростит построение маршрута, а также позволит избежать путаницы.

Станции МЦК и МЖД начали объединять в 2018 году. За год было полностью интегрировано четыре станции. Как ранее заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, до конца этого года ожидается интеграция станции Карачарово МЦК и МЖД, а в конце следующего года к ним добавится станция метро "Карачаро" Некрасовской линии метро. Пассажиры смогут сделать любой переход на этих станциях по принципу "сухие ноги".

Также в следующем году появится пересадка между платформой НАТИ МЖД и станцией МЦК Лихоборы. Дополнительные переходы построят в районе станций МЦК Бульвар Рокоссовского, Локомотив и Верхние котлы. В первом полугодии следующего года на четырех станциях МЦК построят четыре перехода через железнодорожные пути.