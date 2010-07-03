Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:23

Станцию Москва-Товарная Павелецкого направления МЖД закроют до декабря

транспорт

16:23

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"

Станцию Москва-Товарная Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) закроют до декабря. Поезда не будут там останавливаться с 9 марта по 1 декабря. Изменения связаны с проведением работ по модернизации станции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе работ планируется заменить фундамент и плиты перекрытий платформы. Также на станции установят новые кассы с возможностью обслуживания маломобильных пассажиров, пандусы, навесы для защиты от непогоды. Кроме того, там появятся информационное табло, система оповещения и стойки экстренной связи.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Актуальную информацию о расписании движения электричек можно получить на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных станциях, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что экспрессы Павелецкого направления МЖД начали останавливаться на станции Верхние Котлы. С нее можно сделать пересадку на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК). Также пересесть можно на маршруты наземного общественного транспорта.

В конце декабря стало известно, что компания РЖД решила переименовать две платформы Павелецкого направления МЖД. В результате станции ЗИЛ и Варшавская получили названия Тульская и Верхние Котлы соответственно. Так же называются ближайшие станции метро и МЦК. Ожидается, что теперь пассажиры не будут путаться при пересадках.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика