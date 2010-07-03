Станцию Москва-Товарная Павелецкого направления МЖД закроют до декабря

Фото: Агентство "Москва"

Станцию Москва-Товарная Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) закроют до декабря. Поезда не будут там останавливаться с 9 марта по 1 декабря. Изменения связаны с проведением работ по модернизации станции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе работ планируется заменить фундамент и плиты перекрытий платформы. Также на станции установят новые кассы с возможностью обслуживания маломобильных пассажиров, пандусы, навесы для защиты от непогоды. Кроме того, там появятся информационное табло, система оповещения и стойки экстренной связи.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Актуальную информацию о расписании движения электричек можно получить на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных станциях, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что экспрессы Павелецкого направления МЖД начали останавливаться на станции Верхние Котлы. С нее можно сделать пересадку на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК). Также пересесть можно на маршруты наземного общественного транспорта.

В конце декабря стало известно, что компания РЖД решила переименовать две платформы Павелецкого направления МЖД. В результате станции ЗИЛ и Варшавская получили названия Тульская и Верхние Котлы соответственно. Так же называются ближайшие станции метро и МЦК. Ожидается, что теперь пассажиры не будут путаться при пересадках.