Экспрессы Павелецкого направления начали останавливаться на станции Верхние Котлы

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Экспрессы Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) начали останавливаться на станции Верхние Котлы.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦППК, пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Представители ЦППК также советуют ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов. Посмотреть его можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

С платформы Верхние Котлы можно сделать пересадку на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК). Также пересесть можно на маршруты наземного общественного транспорта.

В конце декабря стало известно, что компания РЖД решила переименовать две платформы Павелецкого направления МЖД. В результате станции ЗИЛ и Варшавская получили названия Тульская и Верхние Котлы соответственно. Также называются ближайшие станции метро и МЦК. Ожидается, что теперь пассажиры не будут путаться при пересадках.