17 февраля, 10:16Транспорт
Эскалатор на станции метро "Авиамоторная" закроют на ремонт 17 февраля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эскалатор временно не будет работать на станции "Авиамоторная" Замоскворецкой линии столичного метрополитена с 17 по 24 февраля. Об этом предупредили на сайте московской подземки.
Ограничения будут действовать в вестибюле рядом с выходами № 1–9 в связи с ремонтными работами.
Ранее возле станции Солнечная МЦД-4 завершили благоустройство территории. Главными целями были улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание удобных подходов и подъездов и организация условий для комфортной пересадки с наземного транспорта.
Во время работ специалисты смогли проложить в кабельную канализацию воздушные линии протяженностью 3 километра, а также заменили асфальтовое покрытие на тротуарах. На проезжей части работники обновили разметку и установили дорожные знаки.
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