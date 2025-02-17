Эскалатор на станции метро "Авиамоторная" закроют на ремонт 17 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эскалатор временно не будет работать на станции "Авиамоторная" Замоскворецкой линии столичного метрополитена с 17 по 24 февраля. Об этом предупредили на сайте московской подземки.

Ограничения будут действовать в вестибюле рядом с выходами № 1–9 в связи с ремонтными работами.

Ранее возле станции Солнечная МЦД-4 завершили благоустройство территории. Главными целями были улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание удобных подходов и подъездов и организация условий для комфортной пересадки с наземного транспорта.

Во время работ специалисты смогли проложить в кабельную канализацию воздушные линии протяженностью 3 километра, а также заменили асфальтовое покрытие на тротуарах. На проезжей части работники обновили разметку и установили дорожные знаки.