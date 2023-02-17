Пассажирам рекомендовали приезжать в аэропорт Шереметьево заранее в преддверии праздников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт Шереметьево заранее в преддверии праздников. До этого в Сети распространилась информация о больших очередях на регистрацию.

"В связи с повышенным пассажиропотоком в пиковые утренние и вечерние периоды возможно увеличение времени ожидания предполетного досмотра в терминале В. Аэропорт Шереметьево рекомендует пассажирам по возможности прибывать в аэропорт заблаговременно", – отмечается в публикации в телеграм-канале аэропорта.

В сообщении также уточнили, что Шереметьево работает в обычном режиме.

Ранее стало известно, что ЦППК назначит дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля.

В компании отметили, что большое количество граждан, как правило, уезжает из столицы на длительные выходные, которые посвящены празднованию Дня защитника Отечества. Поэтому совместно с Московской железной дорогой было принято решение о внесении изменений в расписание электропоездов.



Длинные очереди образовались на регистрацию в Шереметьево

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!