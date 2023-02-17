18:14Транспорт
Пассажирам рекомендовали приезжать в аэропорт Шереметьево заранее в преддверии праздников
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт Шереметьево заранее в преддверии праздников. До этого в Сети распространилась информация о больших очередях на регистрацию.
"В связи с повышенным пассажиропотоком в пиковые утренние и вечерние периоды возможно увеличение времени ожидания предполетного досмотра в терминале В. Аэропорт Шереметьево рекомендует пассажирам по возможности прибывать в аэропорт заблаговременно", – отмечается в публикации в телеграм-канале аэропорта.
В сообщении также уточнили, что Шереметьево работает в обычном режиме.
Ранее стало известно, что ЦППК назначит дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля.
В компании отметили, что большое количество граждан, как правило, уезжает из столицы на длительные выходные, которые посвящены празднованию Дня защитника Отечества. Поэтому совместно с Московской железной дорогой было принято решение о внесении изменений в расписание электропоездов.
Длинные очереди образовались на регистрацию в Шереметьево
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