Почти 4 тыс случаев нелегальной рекламы выявили на остановках Москвы в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти четыре тысячи случаев нелегальной рекламы зафиксировали на остановках общественного транспорта столицы в 2023 году. Больше всего нарушений выявили на севере, северо-востоке, юге и юго-востоке города, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В сообщении указано, что чаще всего в нелегальных объявлениях предлагают юридические услуги, работу в сфере обслуживания, работу с проживанием и скупку.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов предупредил, что товары и услуги, рекламируемые таким способом, не проверены на качество и безопасность, из-за чего существует риск попасть к мошенникам. Он добавил, что нелегальная реклама вредит Москве и портит облик города. По его словам, инспекторы "Организатора перевозок" ежедневно проверяют остановки и убирают несанкционированные объявления.

Ведомство напомнило, что официальные объявления размещаются на остановках только в специальных рекламных форматах под стеклом.

Ранее сообщалось, более 86 тысяч информационных плакатов, наклеек и листовок об изменениях в работе общественного транспорта разместили на столичных остановках в прошлом году. Информация касается запуска новых маршрутов, переносе остановок и временных изменениях движения.

Москвичей призывают помочь в борьбе с нелегальной рекламой