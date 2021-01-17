Станцию метро "Алма-Атинская" временно закроют в столице 18 января

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская



В понедельник на время закроют станцию "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

По данным ведомства, ограничения вводятся в столичной подземке для выполнения технических работ. "С 12:00 до 17:00 будет закрыта станция "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии (2) для проведения технических работ", – уточнили в пресс-службе департамента города.

Москвичам и гостям столицы напомнили, что при закрытии станции можно будет воспользоваться наземным транспортом. "Пользуйтесь автобусами 676, 740 и 764", – добавили в сообщении.

Ранее данную станцию уже закрывали. Пассажиров призывали обратить внимание на изменения и планировать свой маршрут с их учетом.