Первые легковые эвакуаторы начали работать в столице

Фото: ГКУ "АМПП"

На столичных дорогах начали работать первые легковые эвакуаторы, чтобы можно было перемещать автомобили из труднодоступных мест, передает пресс-служба АМПП.

"Благодаря небольшим габаритам они более маневренные и могут перемещать автомобили из труднодоступных мест, например узких дворов, многоярусных паркингов, и те машины, которые попали в ДТП", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в столице работает три таких эвакуатора. Новая техника перемещает машины методом частичной погрузки, когда закрепляется лишь часть автомобиля.

С 1 января в Москве эвакуация и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения (ПДД), подорожали.

Так, для перемещения автомобилей категорий А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил стоимость составляет 3,4 тысячи рублей (ранее – 3,2 тысячи). От 80 до 250 лошадиных сил – 5,4 тысячи рублей (5,2), от 250 лошадиных сил – 7,6 тысячи рублей (7,4). Для грузовых и негабаритных автомобилей цена вырастет до 50,6 тысячи рублей (49,2).

День хранения транспортного средства категории А обойдется в 540 рублей (ранее – 520 рублей), категорий В и D с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны – 1,05 тысячи рублей (1). Цена для категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категорий C и E, а также негабаритных автомобилей – 2,3 тысячи рублей (2,2).

Ранее в столице десятки эвакуаторов выстроились в форме новогодней елки в рамках флешмоба. Московский паркинг предложил сделать подобное МЧС, Центру организации дорожного движения (ЦОДД) и Оператору общественного транспорта Лондона.