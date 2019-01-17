"Победа" подтвердила закрытие международных рейсов из Пулково

Авиакомпания "Победа" намерена свернуть программу международных вылетов из санкт-петербургского аэропорта Пулково. В руководстве лоукостера указали на "систематические задержки рейсов службами аэропорта".
Ориентировочная дата закрытия полетов – 31 марта. "Принято решение в интересах клиентов выполнить все международные рейсы из Пулково до конца зимнего расписания", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы авиакомпании. Также отмечается, что в зимнем расписании будет отменен только один рейс – в Лондон, на который и так было продано минимальное количество билетов. Продажа билетов по другим направлениям была приостановлена.
В летнем расписании аэропорта были заявлены рейсы "Победы" в Стамбул, Милан, Лондон, Пизу, Кельн и Тбилиси.
По информации СМИ, претензии к сотрудникам аэропорта касаются того, что они вскрывают "надлежащим образом заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салоне самолетов".
В конце декабря 2018 года пограничный контроль в аэропорту Внуково начал требовать от лоукостера сажать пассажиров в автобус только после того, как на борт не поднимется экипаж. Эти действия служб привели к массовым задержкам рейсов.
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