Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

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Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

В Шереметьеве задержали 11 рейсов, в Домодедове задержали 6 и отменили 10 рейсов, во Внукове задержали 3 и отменили 4 рейса.

На 17 января в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра, метели, снега и обледенения. Позже синоптики продлили предупреждение на 18 января из-за ветра – порывы достигнут 15 метров в секунду.

На этой неделе "Аэрофлот" отменил несколько рейсов в немецкий Франкфурт-на-Майне из-за забастовки местных служб авиационной безопасности.