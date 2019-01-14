"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из-за забастовки во Франкфурте-на-Майне

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Компания "Аэрофлот" сообщила об отмене ряда рейсов из-за забастовки персонала служб авиационной безопасности в немецком Франкфурте-на-Майне. Соответствующая информация размещена на официальном сайте авиаперевозчика.

"В связи с забастовкой персонала служб авиационной безопасности в аэропорту Франкфурта "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 15 января 2019 года", – говорится в сообщении.

В частности, отменены рейсы SU2306, SU2300, SU2656, SU2304 из Москвы, а также SU2307, SU2301, SU2657 и SU2305 из Франкфурта.

В сообщении также отмечается, что компания оповещает пассажиров об изменениях в расписании через call-центр. Тех, кто планировал улететь из Франкфурта в Москву указанными рейсами, отправят последующими рейсами из аэропорта Франкфурт-на-Майне и из других аэропортов Германии. Прибывшим на рейсы пассажирам будут предоставлены необходимые услуги.

Ранее МИД России предупредил о сбое в работе аэропортов Германии. В ведомстве отметили, что в режиме работы аэропорта Франкфурта-на-Майне 15 января могут произойти изменения из-за забастовки сотрудников службы безопасности.

Во вторник, 15 января, в восьми крупных аэропортах Германии запланирована забастовка сотрудников. Акции протеста пройдут в воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. По предварительным данным, свои планы придется изменить примерно 180 тысячам пассажиров.