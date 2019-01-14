Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:49

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из-за забастовки во Франкфурте-на-Майне

транспорт

16:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Nordroden

Компания "Аэрофлот" сообщила об отмене ряда рейсов из-за забастовки персонала служб авиационной безопасности в немецком Франкфурте-на-Майне. Соответствующая информация размещена на официальном сайте авиаперевозчика.

"В связи с забастовкой персонала служб авиационной безопасности в аэропорту Франкфурта "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 15 января 2019 года", – говорится в сообщении.

В частности, отменены рейсы SU2306, SU2300, SU2656, SU2304 из Москвы, а также SU2307, SU2301, SU2657 и SU2305 из Франкфурта.

В сообщении также отмечается, что компания оповещает пассажиров об изменениях в расписании через call-центр. Тех, кто планировал улететь из Франкфурта в Москву указанными рейсами, отправят последующими рейсами из аэропорта Франкфурт-на-Майне и из других аэропортов Германии. Прибывшим на рейсы пассажирам будут предоставлены необходимые услуги.

Ранее МИД России предупредил о сбое в работе аэропортов Германии. В ведомстве отметили, что в режиме работы аэропорта Франкфурта-на-Майне 15 января могут произойти изменения из-за забастовки сотрудников службы безопасности.

Во вторник, 15 января, в восьми крупных аэропортах Германии запланирована забастовка сотрудников. Акции протеста пройдут в воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. По предварительным данным, свои планы придется изменить примерно 180 тысячам пассажиров.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика