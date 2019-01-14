МИД РФ предупредил о сбое в работе аэропортов Германии

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В режиме работы аэропорта Франкфурта-на-Майне 15 января могут произойти изменения из-за забастовки сотрудников службы безопасности. Об этом предупредили в Twitter МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в восьми крупных аэропортах Германии во вторник запланирована забастовка сотрудников. В частности, акции протеста пройдут в воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. По предварительным данным, свои планы придется изменить примерно 180 тысяч пассажирам.

В сообщении МИД также отмечается, что возможны изменения в расписании и отмена рейсов в американском аэропорту Сент-Луис Ламберт. Там произошел сбой из-за пожара 13 января.