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14:17

Прокуратура начала проверку по факту инцидента с самолетом в Кольцово

транспорт происшествия

14:17

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В обстоятельствах инцидента с самолетом Nordwind Airlines в Екатеринбурге разберутся сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры. В ведомстве инициировали проверку.

Ранее сообщалось, что 17 января в аэропорту Кольцово произошла вынужденная посадка воздушного судна Boeing 737, выполняющего рейс в Москву. Борт вылетел по расписанию в 5:33. При взлете сработали датчики разгерметизации салона, были выпущены кислородные маски для пассажиров. Капитан судна принял решение о возврате. Посадка прошла благополучно.

На борту находилось 137 пассажиров, из них трое детей, а также девять членов экипажа – никто из них не пострадал. "Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей", – сообщили в пресс-службе прокуратуры. Собственную проверку также проводит СК.

В настоящее время воздушное судно находится в аэропорту. Рейс отменен. Представители авиакомпании предлагают пассажирам индивидуальные варианты перелета в Москву.

транспорт происшествия

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