Самолет Екатеринбург–Москва развернули из-за возможной разгерметизации

В аэропорт Екатеринбурга через 10 минут после взлета вернулся самолет авиакомпании "Nordwind Airlines" из-за подозрения на разгерметизацию салона, сообщил официальный представитель компании Александр Сухоруков Агентству "Москва".
"Причиной возврата явилось подозрение на разгерметизацию салона воздушного судна через 10 минут после взлета, вследствие чего были выпущены кислородные маски для пассажиров. На борту находились 137 пассажиров", – сказал Сухоруков, отметив, что никто не пострадал. Лайнер выполнял рейс Екатеринбург – Москва.
Сухоруков добавил, что на данный момент пассажирам предлагаются варианты перелета в Москву.
Ранее стало известно, что Boeing 737-800 авиакомпании "Нордстар" экстренно вернулся в аэропорт Норильска. Лайнер был вынужден вернуться в аэропорт взлета из-за сработавшего датчика задымления. На борту находилось 118 пассажиров.
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