Пассажирский Boeing совершил вынужденную посадку в аэропорту Норильска

Фото:портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Boeing 737-800 авиакомпании "Нордстар" экстренно вернулся в аэропорт Норильска, сообщает "РИА Новости".

Как уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, вылетевший по маршруту Норильск – Москва – Минеральные воды самолет был вынужден вернуться в аэропорт взлета из-за сработавшего датчика задымления. На борту находилось 118 пассажиров.

Самолет благополучно сел. В настоящее время транспортная прокуратура Норильска проводит проверку.

Пассажиров отправят следующим регулярным рейсом, который следует в Санкт-Петербург. Оттуда они будут доставлены в конечные пункты назначения.