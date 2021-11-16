Автоэксперт рассказал о полезных и ненужных услугах в шиномонтаже

Фото: URA.RU/TASS/Анна Майорова
Названы полезные и ненужные услуги, которые могут предложить клиенту в шиномонтаже. Об этом рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров в интервью агентству "Прайм".
Эксперт посоветовал отказываться от накачивания колес аргоном или любым другим газом. По мнению специалиста, в этом нет никакой практической пользы.
При этом Сидоров порекомендовал прислушиваться к советам мастеров шиномонтажа. Во время замены колес специалист может обнаружить скрытые проблемы и дать рекомендации по их устранению.
"Например, если на определенном колесе или на нескольких присутствует неравномерный износ, это говорит о том, что у автомобиля, возможно, сбиты углы установки колес", – объяснил автоэксперт.
Сидоров посоветовал обращаться в сервисные станции официальных дилеров для того, чтобы избежать возможного обмана со стороны работников. По словам эксперта, подобные сервисы четко следуют регламенту брендов и отвечают за качество работ.
Ранее автоэксперт Михаил Горбачев перечислил правила вождения в темное время суток. В частности, специалист посоветовал не забывать переключать дальний свет на ближний за 150 метров до встречной машины.
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