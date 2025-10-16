Geely адаптирует свои авто под российский бензин после слухов о поломках моторов

Фото: 123RF.com/z1b

Geely Motors начала сервисную компанию по адаптации своих авто к российскому бензину и обновлению программного обеспечения блока управления двигателем, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что владельцы Geely Cityray, Boyue Pro и Monjaro столкнулись с поломками моторов. Одна из владельцев автомобиля заявляла, что ее машина начала дергаться и дымить бело-синим паром.

В СМИ уточняли, что ее Geely Cityray был новым и куплен в конце августа по параллельному импорту из Китая. В автосервисе выявили неисправность мотора из-за залитых маслом цилиндров и выставили счет в 265 тысяч рублей за новый мотор с установкой. Всего с подобной проблемой якобы столкнулись десятки владельцев авто 2025 года выпуска.

В свою очередь, Geely указали, что проводят сервисную кампанию для улучшения "потребительских свойств" авто, а также для улучшения адаптивности двигателей к вероятно плохому качеству российского топлива. Это касается, в частности, модели Monjaro. При этом Geely Motors не выполняет гарантийное обслуживание моделей Cityray и Boyue Pro, которые ввезены в страну по параллельному импорту.

Ранее официальные дилеры Lada начали бесплатную сервисную кампанию для устранения проблемы с блокировкой руля Lada Vesta второго поколения. Водители жаловались, что с такой проблемой они сталкиваются после перезапуска двигателя. В компании указали, что для избегания блокировки рекомендуется соблюдать интервал в 5 секунд между остановкой и повторным запуском двигателя.

