Автомобильный союз РФ попросил урезать комиссии при продаже машин в кредит

Фото: depositphotos/IgorTishenko

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой снизить размер комиссий для автодилеров при продаже машин в кредит. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо.

Из обращения НАС следует, что в кредит в России чаще всего приобретают как новые, так и уже подержанные автомобили. При оформлении займа у крупных автодилеров комиссия достигает 9% от размера кредита. При этом сам кредит рассчитывается с учетом стоимости навязанных продуктов и услуг.

По мнению вице-президента НАС Антона Шапарина, в России необходимо уничтожить любую экономическую базу для осуществления подобных действий, а также ввести запрет на установку оборудования или проведение работ до продажи автомобилей. Вместе с тем он предложил установить предельную комиссию в 4%.

За повторное навязывание товаров и услуг предлагают ввести штрафы в размере их двукратной стоимости или даже уголовную ответственность.

Ранее стало известно, что владельцы марки BMW реже всех расставались со своими автомобилями в этом году. Помимо этого, в 2023 году реже всего в РФ продавались подержанные Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover.

"Деньги 24": эксперты рассказали о текущей ситуации на российском авторынке