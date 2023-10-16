Расписание Ярославского и Савеловского направлений МЖД изменится с 17 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

График движения ряда поездов на Ярославском и Савеловском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится с 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

Изменения необходимы в связи с заменой стрелочных переводов на станциях Вязьма и Дурово в Смоленской области, Шелухово в Рязанской области, Сергиев Посад в Московской области, а также на перегоне Вербилки – Талдом в Московской области.

По данным столичной магистрали, на перегоне Вербилки – Талдом ведутся работы по развитию инфраструктуры для увеличения пропускной способности. В период с 17 по 20 октября с 10:00 до 15:20 железнодорожники уложат новые стрелочные переводы. В эти дни некоторые электрички будут курсировать по укороченному маршруту.

С 10:00 28 октября до 02:00 30 октября на станции Сергиев Посад будет действовать технологическое окно, в рамках которого железнодорожники заменят пять стрелочных переводов. На период работ поезда будут следовать по соседним путям. Это повлияет на расписание поездов Ярославского направления дальних маршрутов.

Ранее в пресс-службе магистрали сообщали о изменении расписания нескольких поездов на Ярославском направлении МЖД с 14 октября по причине капитального ремонта путей на участках Мытищи – Пушкино и на Подлипки-Дачные – Мытищи.

Технологические окна на участке Мытищи – Пушкино запланированы 14–15 и 21–22 октября с 11:00 до 11:00 следующего дня, а на путях Подлипки-Дачные – Мытищи должны провести работы с 16–19 октября с 21:00 до 04:40.

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