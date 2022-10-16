Автобусы м77 и м86 следуют по измененному маршруту из-за ДТП на улице Мусы Джалиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Маршруты автобусов м77 и м86 были изменены из-за ДТП на улице Мусы Джалиля. Об этом сообщает столичный Дептранс.

"Из-за аварии автобусы м77 и м86 следуют измененной трассой. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла на улице Мусы Джалиля, в районе дома 38, корпуса 1. Там столкнулись две машины. В настоящее время на место ЧП прибыли оперативные службы столицы.

Ранее сообщалось, что с 3 по 31 октября на Савеловском направлении Московской железной дороги будут курсировать компенсационные автобусы в связи с проведением ремонтных работ на участке Каналстрой – Вербилки.

Отмечалось, что автобусы будут курсировать между станциями Дубна и Дмитров с 3 по 31 октября. Они будут отправляться по рабочим дням в 10:00 и 11:10. В обратную сторону автобус будет выезжать в 11:05 от автостанции Дмитров.



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