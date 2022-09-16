Москвичей попросили пересесть на городской транспорт в час пик

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На дорогах Москвы загруженность выросла до 8 баллов, жителям рекомендуется пересесть на городской транспорт. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы Дептранса Москвы.

Сейчас в городе местами идет дождь. В департаменте попросили быть более бдительными во время вождения транспортных средств. Кроме того, на данный момент затруднено движение в центре, на Садовом кольце, ТТК. Также заторы есть на вылетных магистралях из Москвы.

В Дептрансе попросили соблюдать скоростной режим, держать нужную дистанцию между машинами и не отвлекаться на телефоны.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильном дожде до конца дня в пятницу. В МЧС попросили пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.