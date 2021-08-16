Движение на МКАД в районе Киевского шоссе восстановили после ДТП с четырьмя автомобилями

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе восстановили движение после ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В ночь на понедельник, 16 августа, на 44-м километре на внутренней стороне МКАД из-за аварии было затруднено движение транспорта на 3,5 километра.

Информация о пострадавших и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее на 43-м километре МКАД загорелась машина, в результате чего перед съездом на Киевское шоссе образовался двухкилометровый затор.