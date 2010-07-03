Прямое ж/д сообщение между Москвой и Сортавалой продлили до декабря

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и карельской Сортавалой продлили до начала декабря. Об этом сообщил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.
Он пояснил, что маршрут Москва – Сортавала пользуется популярностью у пассажиров, поэтому его решили продлить до перехода поездов на зимний график. Пегов также рассказал о планах рассмотреть железнодорожный маршрут из Москвы через Санкт-Петербург в Сортавалу и Петрозаводск. "Хотим попробовать это сделать на новогодние праздники. С нового графика, который будет вводиться в декабре", – цитирует представителя РЖД Агентство "Москва". По словам Пегова, этот маршрут позволит всем желающим "поехать и посмотреть зимнюю Карелию".
Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Сортавалой запустили 12 июля. Для этого в состав поезда дальнего следования № 18/17 Москва – Петрозаводск включили один купейный и два плацкартных вагона до Сортавалы. Время в пути составляет примерно 17,5 часов.
Ранее сообщалось о запуске скоростного поезда "Ласточка" между Москвой и Белгородом. В пяти вагонах электропоезда могут разместиться 350 пассажиров.
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