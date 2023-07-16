Тематический поезд о Почте России запустили в метро Москвы со станции "Тульская"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро запустили новый тематический поезд, созданный совместно с Почтой России. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Торжественный запуск прошел ночью на станции метро "Тульская". В мероприятии приняли участие хор Московского метро, Почты России и Московского музыкального театра "Геликон-опера", – говорится в сообщении.

В вагонах пассажиры смогут узнать об уникальных отделениях Почты России, которые находятся в отдаленных уголках государства, истории почтовых ящиков, как доставляют письма и посылки и многое другое.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, поезд будет курсировать на линии в течение полугода. В вагонах пассажиры смогут поближе познакомиться с Почтой России и работой ее сотрудников.

Ранее в Москве в честь Дня российской почты в продажу поступили новые тематические карты "Тройка". На проездных изображена серия почтовых марок 1947 года, посвященная станциям метро.

Тематические "Тройки" выпустили в Москве в честь 88-летия метро