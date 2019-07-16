Интервал движения поездов увеличен на Ярославском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В настоящее время возобновлено по всем путям движение поездов на участке Ярославского направления МЖД Мытищи – Лосиноостровская со всеми предусмотренными расписанием остановками, сообщается на сайте МЖД.

К настоящему моменту установившаяся ранее по техническим причинам около станции Мытищи электричка продолжила следовать по маршруту.

Отмечается, что МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и как можно быстрее ввести направление в график.

Ранее сообщалось, что движение электричек на Ярославском направлении МЖД задерживается, так как произошла незапланированная остановка электрички у станции "Мытищи" – из-за этого движение поездов организовано по соседним путям. Пригородные поезда в сторону столицы объезжают остановившийся состав по третьему пути.

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Ленинградского направления на Октябрьской железной дороге изменится. Это связано с проведением комплекса ремонтных работ. Речь идет об участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок)".

В начале июля аэроэкспрессы пустили по маршрутам обычных электричек. Пилотный проект действует между аэропортом Шереметьево и Одинцово. Это сделали для удобства пассажиров. Поезд по дороге из аэропорта делает остановки в Сколкове, Москва-Сити и на других станциях. Пересадок теперь делать не нужно.

