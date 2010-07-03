Участки путей метро оснастили технологией по уменьшению шума

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная подземка оборудовала участки путей 11 линий инновационной технологией, которая позволяет уменьшить вибрацию и уровень шума с 80 до 72 децибел. Об этом говорится на портале мэра и правительства.

Технологию пониженной вибрации используют в столичной подземке с 2014 года. При строительстве путей используют не шпалы, а бетонные блоки. Их укладывают на эластичные прокладки в специальных резиновых чехлах. Увидеть, как выглядят инновационные пути, пассажиры могут, например, на станциях "Спартак", "Свиблово", "Библиотека имени Ленина", "Бауманская" и др.

"Срок службы пути, уложенного с использованием виброгасящей технологии, составляет в среднем 40 лет до проведения капитального ремонта", – рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в столичном метро с начала года запустили 30 поездов нового поколения "Москва". Всего на сегодняшний день под землей курсируют 132 инновационных состава. Они перевозят пассажиров на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях. До конца года к этим поездам добавятся еще 39 составов "Москва". Их запустят на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях.

Также сообщалось, что в тоннелях подземки модернизируют систему освещения. Новые светильники планируется начать устанавливать в 2021 году. Они устойчивы к вибрациям от проходящих поездов и другим внешним факторам. Лампы могут функционировать круглые сутки и даже ночью, когда метро закрыто для пассажиров, а в тоннелях проводят ремонт инфраструктуры. Так как лампы периодически нужно менять и утилизировать, разработчики придумали экологичное решение: опасные вещества в них использоваться не будут, лампы не содержат ртути. Кроме того, они потребляют примерно в три раза меньше энергии, а служить будут в семь раз дольше.

