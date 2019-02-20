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07:31

Систему освещения тоннелей метро полностью обновят

транспорт метро технологии

07:31

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В тоннелях столичной подземки модернизируют систему освещения, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Разработкой и тестированием оборудования занимались специалисты метрополитена.

Новые светильники планируется начать устанавливать в 2021 году. Они устойчивы к вибрациям от проходящих поездов и другим внешним факторам. Лампы могут функционировать круглые сутки и даже ночью, когда метро закрыто для пассажиров, а в тоннелях проводят ремонт инфраструктуры.

Так как лампы периодически нужно менять и утилизировать, разработчики придумали экологичное решение: опасные вещества в них использоваться не будут, лампы не содержат ртути. Кроме того, они потребляют примерно в три раза меньше энергии, а служить будут в семь раз дольше.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что обновление системы освещения позволит повысить безопасность поездок в метро. Он пояснил, что специалистам, совершающим ночные обходы тоннелей, будет проще следить за техническим состоянием путей, а машинистам поездов – управлять составами.

На сегодняшний день в тоннелях метро работает более 195 тысяч светильников. При модернизации системы освещения в подземке внедрят PLC-технологии. Они позволят связать все лампы в единую сеть, благодаря чему за их работоспособностью можно будет следить удаленно. Если какой-то из светильников сломается, информация об этом сразу поступит к дежурному специалисту.

транспорт метро технологии

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