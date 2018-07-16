График электричек Горьковского направления изменится 18–19 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Электрички Горьковского направления МЖД будут следовать по другому расписанию 18 и 19 июля, сообщает пресс-служба МЖД. Это связано с заменой стрелочных переводов

Работы проведут на станции Дрезна. Время отправления, прибытия и число остановок у некоторых поездов изменится. Из графика исключат несколько дневных и вечерних электричек, которые ездят между станциями Москва и Железнодорожная, Петушки и Крутое.

А 21, 22, 28 и 29 июля изменится расписание электричек Ярославского направления. Будут отменены несколько электричек между Москвой и станциями "Щелково", "Болшево", "Фрязино", "Монино", "Пушкино", "Софрино", "Сергиев Посад" и "Александров". Поезда также перестанут останавливаться на станции "Маленковская".