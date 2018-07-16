График электричек Горьковского направления изменится 18–19 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Электрички Горьковского направления МЖД будут следовать по другому расписанию 18 и 19 июля, сообщает пресс-служба МЖД. Это связано с заменой стрелочных переводов
Работы проведут на станции Дрезна. Время отправления, прибытия и число остановок у некоторых поездов изменится. Из графика исключат несколько дневных и вечерних электричек, которые ездят между станциями Москва и Железнодорожная, Петушки и Крутое.
А 21, 22, 28 и 29 июля изменится расписание электричек Ярославского направления. Будут отменены несколько электричек между Москвой и станциями "Щелково", "Болшево", "Фрязино", "Монино", "Пушкино", "Софрино", "Сергиев Посад" и "Александров". Поезда также перестанут останавливаться на станции "Маленковская".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: