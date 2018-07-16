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16 июля, 15:28

Расписание электричек Ярославского направления изменится в конце июля

город транспорт

Фото: Портал Москва 24/Михаил Сипко

Расписание электричек Ярославского направления изменится 21, 22, 28 и 29 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

График движения пригородных поездов поменяют из-за развития инфраструктуры на Ярославском направлении. Между Москвой, Мытищами, Болшево и Пушкино построят дополнительные главные пути и сопутствующую инфраструктуру.

С 21 на 22 и с 28 на 29 июля с 11:00 до 7:00 специалисты проведут путевое развитие на участке Лосиноостровская – Москва–Ярославская. Во время работ строители уложат новый участок пути длиной 900 метров и соединят его с существующим полотном.

Также в это время будет строиться пешеходный переход в районе станции "Мытищи" и новый пешеходный мост между станциями "Мытищи" и "Подлипки-Дачные". Работы будут вестись главным образом ночью с 23:00 до 5:00.

21, 22, 28 и 29 июля будут отменены несколько электричек между Москвой и станциями "Щелково", "Болшево", "Фрязино", "Монино", "Пушкино", "Софрино", "Сергиев Посад" и "Александров". Также во время строительных работ электрички не будут останавливаться на станции "Маленковская".

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