Движение на зеленой ветке метро введено в график

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Движение на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Утром 16 мая поезда ходили с увеличенными интервалами. Причины задержки не объяснялись.

Накануне поезда также задерживались на Арбатской-Покровской и Серпуховско-Тимирязеской линиях метро.

