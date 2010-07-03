Поезда на зеленой ветке метро ходят с задержкой

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Фото: ТАСС/Николай Галкин

Поезда Замоскворецкой линии метро ходят с увеличенными интервалами, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев.

Причины задержки составов не уточняются.

Накануне поезда задерживались на Арбатской-Покровской и Серпуховско-Тимирязеской линиях. Восстановить движение специалистам удалось в течение нескольких минут.