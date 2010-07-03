На серой ветке метро восстановили движение поездов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Поезда Серпуховско-Тимирязевской линии метро ходили с увеличенными интервалами. Сейчас движение введено в график, сообщает пресс-служба подземки.

Подчеркивается, что от "Бульвара Дмитрия Донского" в сторону центра составы задерживались по техническим причинам.

Утром 15 мая поезда Арбатско-Покровской линии ходили с увеличенными интервалами. Из-за этого на станциях в центре скопилось много людей. Вскоре движение восстановили.