"Яндекс" протестировал беспилотное такси в Москве

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Прототип беспилотной автомобиля, технологию для которого разрабатывает "Яндекс.Такси", совершил экспериментальную поездку по столице.

Тестирование проходило в Хамовниках, где находится главный офис компании, сообщается в блоге "Яндекса".

За рулем машины был водитель, хотя сама поездка состоялась полностью в автоматическом режиме. До экспериментов в городе разработчики провели испытательные поездки на полигоне.

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Видео: YouTube/Яндекс.Такси

Разработчики пояснили, что им необходимо обучить бесплотное такси ездить в разных метеоусловиях, в том числе зимой. Уточняется, что на покрытой снегом или льдом дороге машина ведет себя иначе. Это должно учитываться алгоритмами, которые задают движение автомобиля. Камерам беспиплотной машины также сложнее выявить очертания дороги.

Технология обучится вести автомобиль в зимних условиях при наличии достаточного количества данных, подчеркивают специалисты. Накоплением таких сведений команда "Яндекс.Такси" занимается с декабря.