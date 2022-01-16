Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве завершилась реконструкция платформы на станции Шугарово Павелецкого направления МЖД, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦППК.
"Завершилась реконструкция платформы №1 на станции Шугарово Павелецкого направления, расположенной на территории городского округа Ступино (Московская область). Работы, стартовавшие в начале мая, затронули не только фундамент и плиты перекрытия самих платформ, но и всю инфраструктуру", – рассказали в ЦППК.
В Центральной пригородной пассажирской компании уточнили, что во время работ были сделаны временные деревянные платформы, благодаря которым перерывов в движении на станции не было.
В ходе реконструкции для пассажиров создали комфортные условия. Так, там появились скамейки под навесом, современное освещение, а также системы оповещения с громкоговорителями, информационные табло и стойка экстренной связи.
Кроме того, для маломобильных граждан на станции разместили пандус.
Ранее стало известно, что в столице в этом году планируется завершить реконструкцию и строительство сразу 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД). По словам Сергея Собянина, весной планируется открыть новую станцию Минская будущего МЦД-4, которая вместе с одноименной станцией Солнцевской линии метро образует новый транспортный хаб.
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