Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве завершилась реконструкция платформы на станции Шугарово Павелецкого направления МЖД, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

"Завершилась реконструкция платформы №1 на станции Шугарово Павелецкого направления, расположенной на территории городского округа Ступино (Московская область). Работы, стартовавшие в начале мая, затронули не только фундамент и плиты перекрытия самих платформ, но и всю инфраструктуру", – рассказали в ЦППК.

В Центральной пригородной пассажирской компании уточнили, что во время работ были сделаны временные деревянные платформы, благодаря которым перерывов в движении на станции не было.

В ходе реконструкции для пассажиров создали комфортные условия. Так, там появились скамейки под навесом, современное освещение, а также системы оповещения с громкоговорителями, информационные табло и стойка экстренной связи.

Кроме того, для маломобильных граждан на станции разместили пандус.

Ранее стало известно, что в столице в этом году планируется завершить реконструкцию и строительство сразу 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД). По словам Сергея Собянина, весной планируется открыть новую станцию Минская будущего МЦД-4, которая вместе с одноименной станцией Солнцевской линии метро образует новый транспортный хаб.