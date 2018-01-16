Дети старше десяти лет смогут путешествовать в поездах без родителей

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Начиная с этого года дети старше десяти лет смогут самостоятельно путешествовать в поездах без сопровождения родителей под присмотром проводников. К оказанию услуг сопровождения ребенка в пути готовится Федеральная пассажирская компания (ФПК).

"Мы сейчас изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению", – отметил гендиректор АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) Петр Иванов, сообщает "Российская газета".

До сих пор родители могли отправлять детей на отдых или соревнования только организованными группами. В то время, как на самолетах действует услуга перевозки ребенка с сопровождением.

Сейчас для того, чтобы ребенок смог выехать за границу или в другой город, ему необходим сопровождающий – тренер, воспитатель, художественный руководитель. Для такой поездки необходимо нотариально заверенное разрешение одного из родителей.