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Транспорт

07:06

Движение трамваев № А, 3 и 39 до метро "Чистые пруды" возобновлено в Москве

транспорт город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев № А, 3 и 39 до метро "Чистые пруды" восстановили после проведения оперативных ремонтных работ. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

Транспорт курсирует по обычным маршрутам. В частности, трамваи № А следуют до метро "Чистые пруды" от Новоконной площади, № 3 – от метро "Чертановская", а № 39 – от метро "Университет". При этом временные автобусы № 913т прекратили свою работу.

Ранее сообщалось, что маршруты нескольких трамваев были изменены в центре Москвы. В частности, трамваи маршрута № 3 ходили от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал и метро "Пролетарская" до Новоконной площади.

Столичный трамвайный маршрут "Аннушка" возобновит работу 15 декабря

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