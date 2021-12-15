Движение трамваев № А, 3 и 39 до метро "Чистые пруды" возобновлено в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев № А, 3 и 39 до метро "Чистые пруды" восстановили после проведения оперативных ремонтных работ. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

Транспорт курсирует по обычным маршрутам. В частности, трамваи № А следуют до метро "Чистые пруды" от Новоконной площади, № 3 – от метро "Чертановская", а № 39 – от метро "Университет". При этом временные автобусы № 913т прекратили свою работу.

Ранее сообщалось, что маршруты нескольких трамваев были изменены в центре Москвы. В частности, трамваи маршрута № 3 ходили от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал и метро "Пролетарская" до Новоконной площади.