ЦОДД попросил не выезжать на выделенные полосы рядом с метро "ЦСКА" и "Петровский парк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит водителей не выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта в районе закрытых станций метро "ЦСКА" и "Петровский парк" в воскресенье, 16 декабря.
"В связи с закрытием двух станций Большой кольцевой линии <...> будет работать маршрут автобуса № 818к. Для организации приоритета передвижения городского транспорта выделенные полосы на участке Ленинградского проспекта от улицы Маршала Шапошникова до 1-го Боткинского проезда и участке Хорошевского шоссе от улицы Куусинена до 2-го Хорошевского проезда будут работать 16 декабря", – сказано в сообщении центра.
В ЦОДД попросили водителей не выезжать на "выделенки", чтобы не препятствовать работе общественного транспорта.
В это воскресенье также вводятся ограничения на остановку по одной стороне участка улицы Авиаконструктора Сухого вдоль дома № 23а, корпус 62.
Ранее сообщалось, что метро "ЦСКА" и "Петровский парк" закроются 16 декабря в связи с подготовкой к открытию станции БКЛ "Савеловская". Эти две станции снова начнут работать в понедельник, 17 декабря.
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