Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" закроют 16 декабря

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Станции Большой кольцевой линии московского метро "ЦСКА" и "Петровский парк" будут закрыты для пассажиров в воскресенье, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба московского метро.

Поезда Большой кольцевой линии будут двигаться от станции "Деловой центр" до "Хорошевской", а по Солнцевской линии – от "Рассказовки" до "Хорошевской" и обратно. Ограничения связаны с подготовкой к открытию станции БКЛ "Савеловская", пуск которой планируется до конца года. Станции возобновят работу в понедельник, 17 декабря.

Ранее также сообщалось, что станцию метро "Ховрино" закроют для пассажиров 15 и 16 декабря. Конечной для Замоскворецкой линии временно станет станция "Речной вокзал". Для поездок в выходные пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ. "Ховрино" откроется в понедельник, 17 декабря, в 05:30.

Основные работы по строительству станции БКЛ "Савеловская" уже завершены. Она расположится под площадью Савеловского Вокзала и Третьим транспортным кольцом и станет одной из самых глубоких в Москве (65 метров). У станции будет два вестибюля с выходами на обе стороны Бутырской улицы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московское метро вскоре сравняется по протяженности с нью-йоркским.