Сходы южного вестибюля станции "ВДНХ" отремонтируют

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Сходы южного вестибюля станции Калужско-Рижской линии московского метрополитена "ВДНХ" будут отремонтированы. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Принципиальных отличий по дизайну мы не увидим, будут установлены навесы, которые защитят пассажиров от дождя и снега. В качестве ограждающих конструкций бокового и главного фасадов навесов будет применена витражная система с нанесением на стекло композиции "Огни города"", – сказал он.

Отмечается, что входная площадка будет выполнена из гранитных и тактильных плит для удобства людей с ограниченными возможностями. На кровле будет установлен традиционный знак московского метрополитена – буква "М" с подсветкой.

Ранее сообщалось, что открылся после реконструкции восточный вестибюль станции метро "Фили". Вход на платформу открыли раньше срока на полтора месяца.

Новый вестибюль оснастили современной системой отопления и вентиляции, там установили остекление из прочных стеклопакетов, также положительно влияющих на климат в помещении, как зимой, так и летом. Для отделки использовались натуральный гранит, камень и керамогранит, срок службы которых составляет порядка 50 лет.