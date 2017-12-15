Сходы южного вестибюля станции "ВДНХ" отремонтируют

15 декабря, 14:10
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Сходы южного вестибюля станции Калужско-Рижской линии московского метрополитена "ВДНХ" будут отремонтированы. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Принципиальных отличий по дизайну мы не увидим, будут установлены навесы, которые защитят пассажиров от дождя и снега. В качестве ограждающих конструкций бокового и главного фасадов навесов будет применена витражная система с нанесением на стекло композиции "Огни города"", – сказал он.
Отмечается, что входная площадка будет выполнена из гранитных и тактильных плит для удобства людей с ограниченными возможностями. На кровле будет установлен традиционный знак московского метрополитена – буква "М" с подсветкой.
Ранее сообщалось, что открылся после реконструкции восточный вестибюль станции метро "Фили". Вход на платформу открыли раньше срока на полтора месяца.
Новый вестибюль оснастили современной системой отопления и вентиляции, там установили остекление из прочных стеклопакетов, также положительно влияющих на климат в помещении, как зимой, так и летом. Для отделки использовались натуральный гранит, камень и керамогранит, срок службы которых составляет порядка 50 лет.
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