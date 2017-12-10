Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Восточный вестибюль станции метро "Фили" открылся после реконструкции, сообщили в пресс-службе столичной подземки. Вход на платформу открыли раньше срока на полтора месяца.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина реконструкция была проведена в рекордные сроки – за пять месяцев", – отмечается в сообщении.
Новый вестибюль оснастили современной системой отопления и вентиляции, там установили остекление из прочных стеклопакетов, также положительно влияющих на климат в помещении, как зимой, так и летом. Для отделки использовались натуральный гранит, камень и керамогранит, срок службы которых составляет порядка 50 лет.
Кроме того, помещения стали шире на 15 процентов, общая площадь составляет более 800 квадратных метров. В два раза увеличилась турникетная линейка – теперь она состоит из 12 пропускных устройств, цитирует пресс-служба первого заместителя начальника московского метрополитена Дмитрия Дощатова.
Представители подземки также добавили, что завершение реконструкции наземного участка Филевской линии метро позволит внедрить новейшие пассажирские сервисы на станциях, а также сократить интервалы движения поездов до трех минут. При этом парность составов возрастет до 22 в час.
В середине октября на голубой ветке закрыли одну из платформ станции метро "Кутузовская". Там нет посадки и высадки по направлению в центр. Пассажирам рекомендуют проезжать дальше на одну остановку, а затем пересаживаться на поезд, следующий в обратном направлении.
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