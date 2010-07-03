На станции Марк построят конкорс на втором этапе проекта МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На станции Марк, которая войдет в состав МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", будет перенесена пассажирская платформа и построен новый конкорс, сообщили Москве 24 в пресс-службе Дептранса. Работы будут проведены на втором этапе проекта Московских центральных диаметров.

Как уточняется, инфраструктура железнодорожных станций, которые войдут в состав первых двух МЦД, почти готова, а все станции, кроме строящихся, приведут в порядок к запуску движения.

"Но даже после запуска пассажирского движения по МЦД, работы на станциях будут продолжены. Так, на станции Марк будет перенесена пассажирская платформа в сторону улицы Генерала Артемьева, перенос осуществляется для обеспечения пешеходной и транспортной доступности платформы МЦД. В той части района, куда будет перенесена платформа, проживает в 1,7 раза больше человек, а также работает в 1,2 раза больше человек", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на станции Марк планируют возвести новый конкорс, работы по его постройке и переносу пассажирской платформы планируется выполнить на втором этапе проекта Московские центральные диаметры.

К запуску движения по первым диаметрам станцию Марк благоустроят, здесь появится новая навигация, установят стелы экстренного вызова, лавочки и урны.

Предполагается, что станция Марк улучшит транспортную доступность Дмитровского района, где проживает почти 70 тысяч человек, и района Лианозово с населением более 85 тысяч человек.

Открытие МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланировано на конец ноября. Эти маршруты улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Сергей Собянин уже утвердил тарифы на проезд по МЦД. Проезд в "Центральной" зоне будет стоить как в метро – 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка". По зоне "Пригород" проезд обойдется в 45 рублей. По "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

При оплате "Тройкой" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. На МЦД оплатить проезд можно будет действующими билетами пригородных электропоездов.

Курсировать по МЦД будут поезда "Иволга". В них можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов. Порядка пяти тысяч разъемов для устройств сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0". В 15 7-вагонных составах "Иволга 2.0" нового поколения USB-розетки оборудованы в каждом кресле, это дополнительно еще более 7 тысяч разъемов.

