В Москве стартовал осенний велофестиваль

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве стартовал Московский осенний велофестиваль. В нем примут участие порядка 30 тысяч жителей города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
"Это, конечно, не спортивные мероприятия, это больше мероприятие, целью которого является показать, что Москва – город, открытый для всех: велосипедистов, мотоциклистов и пешеходов", – отметил Ликсутов.
Он добавил, что велопрокат в городе пользуется огромной популярностью. В нем зарегистрированы уже более 1,5 миллионов пользователей. По его словам, в следующем году количество велосипедов увеличится почти на 1 тысячу единиц.
Заезд пройдет по новому маршруту. Участники полюбуются красивыми видами набережных столицы и главных центральных улиц. Велосипедисты преодолеют 24 километра по Фрунзенской набережной, Садовому кольцу и вернутся в "Лужники".
По окончанию заезда в "Лужниках" будет организована развлекательная программа. Помимо этого, состоится групповая кольцевая велогонка по сложному маршруту вокруг стадиона "Лужники". В ней примут участие более 300 спортсменов.
Из-за велофестиваля с 11:30 для автомобилистов недоступны Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные
Велофестиваль – это мультиформатный праздник, который объединяет спорт, культуру и активный образ жизни. Его миссия – развитие велосипедной культуры в городе, продвижение ценностей здорового образа жизни среди горожан и гостей Москвы.
В Москве пройдет осенний велофестиваль
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