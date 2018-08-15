Компенсационные автобусы запустят на время закрытия участка Филевской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Компенсационные автобусы будут курсировать во время закрытия участка Филевской линии столичного метрополитена. Участок голубой ветки метро закроют 18 и 19 августа для проведения ремонта путей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", передает Агентство "Москва".
"В предстоящие выходные, 18 и 19 августа, Мосгортранс обеспечит проезд пассажиров временно закрытого участка Филевской линии метро", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, перевозить пассажиров будут 40 современных автобусов с низким полом. Также организуют два бесплатных маршрута: автобусы КМ1 и КМ2.
КМ1 свяжет станции метро "Киевская" и "Кунцевская". Промежуточные остановки автобус сделает у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". КМ2 будет курсировать между станциями "Багратионовская" и "Фили".
Данные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи с интервалом не более двух минут. Как отмечается, у временно закрытых станций подземки будут дежурить около 100 человек линейного и диспетчерского персонала Мосгортранса. Они помогут пассажирам найти место посадки в автобус.
18 и 19 августа будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" В обычном режиме станции возобновят работу утром 20 августа.
Филевская линия – одна из старейших в столичном метро. Первые поезда по ней запустили в 1958 году. Это единственная линия, большей частью проложенная по земле. Совокупная протяженность наземных участков составляет около восьми километров с 13 станциями. Все семь открытых станций, которым сейчас меняют облик, спроектировал архитектор Римидалв Погребной.
Как украсят наземные платформы станций Филевской линии
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: