Компенсационные автобусы запустят на время закрытия участка Филевской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Компенсационные автобусы будут курсировать во время закрытия участка Филевской линии столичного метрополитена. Участок голубой ветки метро закроют 18 и 19 августа для проведения ремонта путей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", передает Агентство "Москва".

"В предстоящие выходные, 18 и 19 августа, Мосгортранс обеспечит проезд пассажиров временно закрытого участка Филевской линии метро", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, перевозить пассажиров будут 40 современных автобусов с низким полом. Также организуют два бесплатных маршрута: автобусы КМ1 и КМ2.

КМ1 свяжет станции метро "Киевская" и "Кунцевская". Промежуточные остановки автобус сделает у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". КМ2 будет курсировать между станциями "Багратионовская" и "Фили".

Данные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи с интервалом не более двух минут. Как отмечается, у временно закрытых станций подземки будут дежурить около 100 человек линейного и диспетчерского персонала Мосгортранса. Они помогут пассажирам найти место посадки в автобус.

18 и 19 августа будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" В обычном режиме станции возобновят работу утром 20 августа.

Филевская линия – одна из старейших в столичном метро. Первые поезда по ней запустили в 1958 году. Это единственная линия, большей частью проложенная по земле. Совокупная протяженность наземных участков составляет около восьми километров с 13 станциями. Все семь открытых станций, которым сейчас меняют облик, спроектировал архитектор Римидалв Погребной.