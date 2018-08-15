Билеты на аэроэкспрессы можно купить при онлайн-регистрации на рейс "Аэрофлота"

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Клиенты "Аэрофлота" теперь могут купить билеты на аэроэкспрессы при регистрации на рейс, сообщает пресс-служба компании "Аэроэкспресс".

Купить билет на сайте авиаперевозчика можно по стандартному тарифу – 420 рублей. Оплата производится банковской картой.

Электронный билет необходимо распечатать таким образом, чтобы штрих-код был хорошо читаем.

По словам гендиректора "Аэроэкспресс" Михаила Ковальского, это позволит пассажирам не тратить лишнее время на поиск билета.

Ранее купить билеты на аэроэкспрессы на сайте авиакомпании можно было только во время покупки авиабилета.

Также в столичных аэропортах обновят считыватели на всех турникетах "Аэроэкспресса". На новых турникетах сканер для оплаты картой и абонементами будет располагаться в верхней части устройства, а для билетов – в нижней.