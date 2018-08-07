"Аэроэкспресс" обновит считыватели на турникетах в столичных аэропортах

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах обновят считыватели на всех турникетах "Аэроэкспресса". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как пояснили представители "Аэроэкспресса", на новых турникетах сканер для оплаты картой и абонементами расположен в верхней части устройства, а для билетов – в нижней.

По данным пресс-службы, в аэропорту Шереметьево уже обновили 30 из 56 турникетов. Во Внукове планируют заменить 22 считывателя, а в Домодедове – 17 турникетов. В компании подчеркнули, что работы по замене устройств проходят в штатном режиме и не влияют на обслуживание пассажиров.

"Замена считывателей на турникетах – необходимая мера для улучшения сервиса", – пояснил и. о. гендиректора компании Михаил Ковальский.

Ранее сообщалось, что центр Москвы и северную зону аэропорта Шереметьево может связать новая ветка "Аэроэкспресса". Переговоры о строительстве независимой железнодорожной линии возобновили РЖД, "Аэроэкспресс" и руководство аэроузла. Проект могут реализовать в течение ближайших двух лет.